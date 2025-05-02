لي جيه ميونغ يتقدم في السباق الثلاثي ضد مرشحي الحزب الحاكم والأحزاب الصغيرة

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يتقدم "لي جيه ميونغ" المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي في السباق الرئاسي الثلاثي بينه وبين مرشحيْ حزب قوة الشعب الحاكم وحزب الإصلاح الجديد المعارض الصغير.ووفقا لنتائج استطلاع للرأي العام أجرته شركة "ريال ميتر" خلال الفترة من الثلاثين من شهر أبريل وحتى الثاني من مايو على 1509 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد "لي جيه ميونغ" إلى 46.6% من حيث التفضيل كقائد سياسي مستقبلي، بينما بلغت معدلات مرشح حزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو" 27.8%، ومرشح حزب الإصلاح الجديد المعارض الصغير "لي جون سوك" 7.5%.وفي سباق ثلاثي افتراضي بين "لي جيه ميونغ"، و"هان دوك سو" المرشح الرئاسي المستقل، و"لي جون سوك"، بلغت معدلات تأييد "لي جيه ميونغ" 46.5%، بينما بلغت معدلات تأييد "هان دوك سو" 34.3%، و"لي جون سوك" 5.9%.وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن 51.5% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون تغيير الحكومة، بينما أجاب 42.8% منهم بأنهم يريدون تمديد ولاية الحكومة الحالية.وبلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 42.1%، بانخفاض قدره 4.7% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 41.6%، بارتفاع نسبته 7% عن الأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في الاستطلاع زائد أو ناقص 2.5%.