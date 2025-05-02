كوريا تحتفل اليوم بعيد ميلاد بوذا

Photo : YONHAP News

أقيمت اليوم الاثنين مراسم احتفالية في المعابد البوذية في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بمناسبة عيد ميلاد بوذا رقم 2569 حسب التقويم البوذي.وأقامت طائفة "تشو كيه" البوذية الكورية مراسم للاحتفال بعيد ميلاد بوذا في معبد "تشو كيه" المقر الرئيسي للطائفة في سيول.وحضر المراسم الاحتفالية الراهب "جين او" رئيس طائفة "تشو كيه"، والقائم بأعمال الرئيس "لي جو هو"، وحوالي 10 آلاف من البوذيين والمواطنين، بمن في ذلك أعضاء أسر ضحايا حادثة تحطم طائرة جيجو إير التي وقعت في ديسمبر من العام الماضي في مطار موان، وضحايا الاحتيال في الإيجار، وأشخاص ذوو إعاقات جسدية وأسرهم.وفي كلمة ألقاها في المراسم، أكد الراهب "جين او" على أهمية القضاء على الصراعات والعداءات والعيش في وئام، داعيا المجتمع الكوري إلى الوفاق.ومن جهته، دعا القائم بأعمال الرئيس "لي جو هو" في كلمته أفراد الشعب إلى فتح طريق للوحدة والتعايش من خلال وراثة تعاليم بوذا المتمثلة في الرحمة والتعايش.