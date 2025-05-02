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الاقتصادية

100 تريليون وون حجم الطلبات المتراكمة لشركات الصناعات الدفاعية الكورية

Write: 2025-05-05 14:05:05Update: 2025-05-05 14:10:11

100 تريليون وون حجم الطلبات المتراكمة لشركات الصناعات الدفاعية الكورية

Photo : YONHAP News

تبين أن شركات الصناعات الدفاعية الكورية الرئيسية التي تواصل تحقيق إنجازات في سوق الدفاع العالمية، قد صار لديها حوالي 100 تريليون وون من قيمة الطلبات التعاقدية المتراكمة.
وفي ظل سعي الدول في أوربا والشرق الأوسط إلى زيادة ميزانياتها الدفاعية نتيجة لتصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي، تعمل شركات الصناعات الدفاعية الكورية الرئيسية على توسيع استثماراتها ووضع استراتيجيات نشطة للفوز بصفقات لتصدير منتجاتها، وهو ما قد يعزز الآمال في أن تشهد الصناعات الدفاعية الكورية نقطة تحول جديدة.
وطبقا لما ذكرته دوائر الصناعات الدفاعية الكورية اليوم الاثنين، بلغت قيمة الطلبات المتراكمة لشركات الصناعات الدفاعية الكورية الرئيسية الأربع، وهي شركة "هان هوا إيروسبيس"، وشركة الفضاء الجوي، وشركة "إل آي جي نكسوان"، وشركة "هيون ديه روتيم"، 94.9 تريليون وون.
وأعلنت شركة "هان هوا إيروسبيس" أن قيمة طلباتها المتراكمة بلغت 31.4 تريليون وون حتى الربع الأول من هذا العام، بينما بلغت قيمة الطلبات المتراكمة لشركة الفضاء الجوي التي تنتج الطائرات المقاتلة من طرازي "كي إف 21" و"إف إيه 50"، 24.7 تريليون وون حتى نهاية العام الماضي.
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