كوريا الشمالية تُسرّع العمل لإكمال المرحلة الأخيرة من مشروع إسكاني

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تُسرّع كوريا الشمالية عملية إنجاز المرحلة الرابعة والأخيرة من مشروع إسكاني يمتد لخمس سنوات، ويهدف إلى بناء 50 ألف وحدة سكنية في منطقة "هواسونغ" في مدينة بيونغ يانغ.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أمس الاثنين أن الوحدات العسكرية والهيئات الحكومية المعنية تعمل على تسريع بناء المشروع الإسكاني.وخلال المؤتمر الثامن لحزب العمال في يناير 2021، أعلنت كوريا الشمالية عن خططها لبناء 50 ألف وحدة سكنية، بحيث تُكمل بناء عشرة آلاف وحدة سنويا على مدى السنوات الخمس التالية.وقد أنجزت كوريا المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023، والمرحلة الثانية في عام 2024، والمرحلة الثالثة الشهر الماضي.وبدأت الدولة المنعزلة أعمال المرحلة الرابعة في شهر فبراير الماضي.