الحزب الحاكم يعقد اجتماعا عاما لمناقشة تقديم مرشح واحد

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عقد حزب قوة الشعب الحاكم في كوريا الجنوبية اجتماعا عاما لنوابه مساء أمس الاثنين، بعد فشل مناقشات تقديم مرشح واحد بين مرشح الحزب للرئاسة "كيم مون سو"، والمرشح المستقل "هان دوك سو"، في تحقيق أي تقدم.وأبلغ الحزب نوابه بأنه سيعقد الاجتماع العام في الساعة السابعة من مساء الاثنين.وفي وقت سابق من اليوم، عقد نواب الحزب، الذين ظلوا نوابا في البرلمان لأربع فترات، مؤتمرا صحفيا أكدوا فيه على ضرورة اتخاذ الحزب قرارا سريعا وحكيما، كما أكدوا ضرورة تقديم مرشح واحد قبل الموعد النهائي لتسجيل المرشحين يوم 11 مايو.وقد برزت مخاوف على مواقع التواصل الاجتماعي لنواب الحزب بشأن فشل مناقشات تقديم مرشح واحد في تحقيق تقدم.وقد استنكر بعض أعضاء الحزب موقف "كيم مون سو" السلبي تجاه تقديم مرشح واحد بعد انتخابه مرشحا رئاسيا للحزب، في حين أنه كان قد أبدى موقفا إيجابيا تجاه هذه الخطوة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب.