الصين تدعو الدول الآسيوية لتعزيز التعاون

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قال تقرير نشرته صحيفة "هونغ كونغ ساوث تشاينا" اليوم إن الصين دعت كوريا الجنوبية واليابان ورابطة دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التعاون المشترك، وسط الحرب التجارية بينها والولايات المتحدة.جاء ذلك في كلمة ألقاها وزير المالية الصيني "لان بوآن" أمام الدورة الـ28 لمؤتمر وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول رابطة "آسيان" زائد 3، التي عقدت في مدينة "ميلانو" الإيطالية أول من أمس الأحد.وأعرب الوزير الصيني عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع الشركاء الإقليميين في السياسات الكلية، وتعميق علاقات التجارة والاستثمار، والحفاظ على استقرار الإنتاج والإمدادات.وأضاف أن الصين تعمل على تعزيز الثقة الاستراتيجية وتكامل التنمية مع جيرانها وبناء مشاركة مالية إقليمية مفتوحة وشاملة وتعاونية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.ومن ناحية أخرى، أكد محافظ البنك المركزي الصيني "بان كونغ سونغ" على أهمية تعزيز مبادرة "تشيانغ ماي" لشبكة السلامة المالية الآسيوية في مواجهة حالة عدم اليقين العالمية.