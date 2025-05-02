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السياسية

258 ألفا من الناخبين الكوريين في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الـ21

Write: 2025-05-06 13:00:44Update: 2025-05-06 13:35:09

258 ألفا من الناخبين الكوريين في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية الـ21

Photo : YONHAP News

قالت  اللجنة  الوطنية للانتخابات  في  كوريا  الجنوبية  أمس  إن  إجمالي عدد  الناخبين  الكوريين في  الخارج  الذين  يمكنهم  الإدلاء بأصواتهم  في  الانتخابات الرئاسية  الـ21  يبلغ  258  ألفا  و254،  بزيادة نسبتها  14.2%  مقارنة مع  الانتخابات  الرئاسية العشرين  في  عام  2022.
ومن  حيث  عدد  الناخبين  في  كل  قارة،  كانت آسيا الأكبر  بـ128  ألفا  و932،  وتلتها الأمريكتان  بـ75  ألفا  و607،  ثم  أوربا  بـ43  ألفا  و906. 
وحسب  الدول،  احتلت  الولايات  المتحدة المركز  الأول  بـ51  ألفا  و885،  وتلتها  اليابان بـ38  ألفا  و600،  ثم  الصين  بـ25  ألفا  و154.
ومن  المقرر  أن  تجرى  عملية  التصويت  في  الخارج  للانتخابات الرئاسية  الحادية  والعشرين في  182  بعثة  دبلوماسية  كورية  حول  العالم، يوميا  من  الساعة الثامنة  صباحا  وحتى  الساعة  الخامسة مساء،  خلال  الفترة التي  تحددها  لجنة  إدارة  الانتخابات الخارجية  من  يوم  الـ20  إلى  يوم  الـ25  من  هذا  الشهر.
ويمكن  تعديل  أوقات  التصويت  في  حالة  حدوث  ظروف  لا  يمكن  تجنبها، مثل  الكوارث  الطبيعية والحروب  وأعمال  الشغب  وغيرها،  مع  الأخذ  في  الاعتبار  عدد  الناخبين  المتوقع.
وسوف  تتم  إعادة  بطاقات  الاقتراع في  الخارج  إلى  كوريا  من  خلال  الحقائب الدبلوماسية،  وإرسالها  إلى  لجنة  الانتخابات ذات  الصلة  بالبريد المسجل  في  حضور  المراقبين  الموصى بهم  من  قبل  الأحزاب  السياسية التي  تشكل  مجموعات تفاوضية  في  البرلمان، بحيث  يتم  احتسابها مع  الأصوات  المحلية بعد  انتهاء  التصويت.
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