الحزب الحاكم يواصل المناقشات لتوحيد المرشح الرئاسي

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عقد حزب "قوة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية اجتماعا عاما لأعضائه اليوم الثلاثاء، بعد انعقاد اجتماع مماثل أمس، ليواصل مناقشاته بشأن مسألة تقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة في الانتخابات الرئاسية القادمة.جاء ذلك فيما يقوم مرشح الحزب "كيم مين سو" بزيارة إلى مدينة ديغو ومقاطعة شمال كيونغ سانغ لتفقد المواقع المتضررة من حرائق الغابات هناك، ومتابعة جهود التعافي، والاجتماع مع السكان. وبعد ظهر اليوم سيزور كلا من "بوهانغ" و"كيونغ جو" من أجل الاجتماع مع المواطنين هناك.ومن ناحية أخرى، حضر المرشح المستقل "هان دوك سو" جلسة حوار سياسي، واجتمع مع مستشار حزب المستقبل الجديد والديمقراطية "لي ناك يون".وخلال جلسة الحوار السياسي، أكد هان على أهمية توحيد الشعب معربا عن نيته توحيد مرشحي الرئاسة عن المعسكر المحافظ، وقال إنه لم يفكر حتى ولو لمرة واحدة في فشل عملية تقديم مرشح موحد، لأنه يعتقد أن ذلك أكبر خيانة للشعب.وسوف يجتمع هان مع المستشار "لي" في مأدبة غداء من أجل بناء معسكر مضاد لمرشح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ".