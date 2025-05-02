مرشح الحزب المعارض يقول إنه يتعرض لاغتيال قضائي

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قال المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي المعارض في كوريا "لي جيه ميونغ" إنه يتعرض "لاغتيال قضائي"، مشيرا بذلك إلى حكم المحكمة العليا مؤخرا بإلغاء حكم محكمة الاستئناف بتبرئته من تهمة انتهاك قانون الانتخابات.جاء ذلك خلال زيارته لمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ ضمن حملته الانتخابية، حيث أشار في هذا الصدد إلى "جو بونغ آم" الذي أُعدم في ظل نظام الرئيس الأسبق "لي سُنغ مان"، وأكد أن ما حدث له كان "جريمة قتل قضائية ارتكبتها قوى ظالمة".وقدم "لي جيه ميونغ" تعهدات انتخابية خلال زيارته شملت إنشاء بلد يتمتع فيه الشباب بالفرص والأمل، وأن تعكس جميع المؤسسات العامة بشكل إلزامي خبرة الخدمة العسكرية في الرواتب، وأن يتم توسيع رصيد الخدمة العسكرية في المعاش الوطني لتغطية فترة الخدمة بأكملها.كما تعهد أيضا بإنشاء نظام مراقبة متكامل لخلق بيئة استثمارية آمنة للأصول الافتراضية، وتوفير بدل بحث عن العمل مرة واحدة في العمر للشباب الذين يغيرون وظائفهم طواعية.