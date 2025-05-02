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السياسية

الحكومة الكورية ترسل وفدا للتعاون الحكومي الرقمي إلى مصر وإثيوبيا

Write: 2025-05-06 13:02:22Update: 2025-05-06 13:50:42

الحكومة الكورية ترسل وفدا للتعاون الحكومي الرقمي إلى مصر وإثيوبيا

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الإدارة العامة  والسلامة  في  كوريا  الجنوبية إنها  أرسلت  وفدا  للتعاون  الحكومي الرقمي  الأفريقي  الشامل إلى  كل  من  مصر  وإثيوبيا في  الفترة  من  اليوم  الثلاثاء وحتى  يوم  14  من  شهر  مايو  الجاري.
ويضم  الوفد  18  مسؤولا  من  وزارة  الإدارة العامة  والسلامة،  ووزارة الخارجية،  ووزارة  التشريع الحكومي،  وهيئة  الجمارك، ولجنة  المخابرات  المالية، ودائرة  معلومات  الضمان الاجتماعي،  ووكالة  مجتمع  المعلومات  المخابراتية.
وسوف  يقدم  الوفد  الكوري  ممارسات الحكومة  الرقمية  الكورية، والتي  تعد  الأفضل في  العالم،  إل  كل  من  مصر  وإثيوبيا، وهما  دولتان  شريكتان رئيسيتان  للمساعدات  الإنمائية الرسمية  لكوريا  والمراكز الإقليمية  في  القارة الأفريقية،  من  أجل  توسيع  التعاون في  مجال  الحكومة الرقمية  المخصصة.
ويخطط  الوفد  أيضا  لطلب  الدعم  للشركات  الكورية ذات  الصلة  حتى  تتمكن  من  التقدم  إلى  الأسواق  الأفريقية.
وفي  إثيوبيا،  وهي  الوجهة  الأولى، سيستكشف  الوفد  الكوري سبل  التعاون  في  مجال  الحكومة الرقمية  والتوسع  الخارجي للشركات  الكورية  من  خلال  مقابلات رفيعة  المستوى.
وخلال  زيارته  لمصر  التي  تستمر  3  أيام،  سيحضر  الوفد  حفل  افتتاح "مركز  التعاون  الحكومي الرقمي  الكوري  المصري"، وهو  رمز  للتعاون في  قطاع  الحكومة الرقمية  بين  البلدين.
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