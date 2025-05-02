الحكومة الكورية ترسل وفدا للتعاون الحكومي الرقمي إلى مصر وإثيوبيا

Photo : YONHAP News

قالت وزارة الإدارة العامة والسلامة في كوريا الجنوبية إنها أرسلت وفدا للتعاون الحكومي الرقمي الأفريقي الشامل إلى كل من مصر وإثيوبيا في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 14 من شهر مايو الجاري.ويضم الوفد 18 مسؤولا من وزارة الإدارة العامة والسلامة، ووزارة الخارجية، ووزارة التشريع الحكومي، وهيئة الجمارك، ولجنة المخابرات المالية، ودائرة معلومات الضمان الاجتماعي، ووكالة مجتمع المعلومات المخابراتية.وسوف يقدم الوفد الكوري ممارسات الحكومة الرقمية الكورية، والتي تعد الأفضل في العالم، إل كل من مصر وإثيوبيا، وهما دولتان شريكتان رئيسيتان للمساعدات الإنمائية الرسمية لكوريا والمراكز الإقليمية في القارة الأفريقية، من أجل توسيع التعاون في مجال الحكومة الرقمية المخصصة.ويخطط الوفد أيضا لطلب الدعم للشركات الكورية ذات الصلة حتى تتمكن من التقدم إلى الأسواق الأفريقية.وفي إثيوبيا، وهي الوجهة الأولى، سيستكشف الوفد الكوري سبل التعاون في مجال الحكومة الرقمية والتوسع الخارجي للشركات الكورية من خلال مقابلات رفيعة المستوى.وخلال زيارته لمصر التي تستمر 3 أيام، سيحضر الوفد حفل افتتاح "مركز التعاون الحكومي الرقمي الكوري المصري"، وهو رمز للتعاون في قطاع الحكومة الرقمية بين البلدين.