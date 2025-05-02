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معظم عملاء إس كي سجلوا في خدمة حماية بطاقات الهاتف

Write: 2025-05-06 13:02:53Update: 2025-05-06 13:36:53

معظم عملاء إس كي سجلوا في خدمة حماية بطاقات الهاتف

Photo : YONHAP News

قالت  شركة  إس  كي  للاتصالات إن  معظم  عملائها قد  استكملوا  عملية  الاشتراك  في  خدمة  حماية  بطاقات  الهواتف الهادفة  إلى  منع  أضرار  القرصنة.
وأوضحت  الشركة  أن  حوالي  24  مليونا  من  عملائها  اشتركوا في  الخدمة  حتى  صباح  اليوم  الثلاثاء،  وهو  ما  يتجاوز مستوى  95%  من  إجمالي  عدد  عملاء  الشركة البالغ  حوالي  25  مليونا.  وتوقعت الشركة  أن  تتم  عملية  اشتراك جميع  عملائها  في  الخدمة  غدا  الأربعاء.
ولكن  بسبب  نقص  بطاقات  الهاتف، بلغ  عدد  المستخدمين الذين  قاموا  باستبدال البطاقات  الخاصة  بهم  مليونا  و40  ألفا  فقط.
وقالت  إس  كي  إنها  ستحصل  على  5  ملايين  بطاقة  جديدة  في  منتصف  هذا  الشهر،  بينما  بلغ  عدد  الذين  حجزوا  لاستبدال  بطاقات هواتفهم  حوالي  7  ملايين  و800  ألف.
من  ناحية  أخرى،  بدأ  فريق  التحقيقات  المشترك بين  القطاعين  العام  والخاص  الذي  يحقق  في  قضية  الاختراق المعلوماتي  لشركة  إس  كي،  تحليلا مفصلا  لـ8  أنواع  من  البرامج الضارة  التي  تم  الكشف  عنها  مؤخرا  بالإضافة إلى  الأنواع  الـ4  التي  تم  اكتشافها  سابقا.
ويقوم  الفريق  بإجراء تحقيقات  جنائية  حول  المكان  الذي  تم  اكتشاف الشفرة  الخبيثة  فيه،  وموعد  إدخالها، وطريقة  إدخالها.
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