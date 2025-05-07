اللاعبة الكورية ريو هيه ران تفوز بلقبها الثالث في بطولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات

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حققت لاعبة الغولف الكورية الجنوبية "ريو هيه ران" لقبها الثالث في بطولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات "إل بي جي ايه"، بعد فوزها ببطولة "بلاك ديزرت" الافتتاحية.وأنهت "ريو" البطولة التي أقيمت في منتجع "بلاك ديزرت" في منطقة "إيفينز" بولاية "يوتا" الأمريكية، مسجلة 26 ضربة تحت المعدل، بعد أن سجلت 64 ضربة تحت المعدل في الجولة النهائية.وتغلبت "ريو" على منافستها الألمانية "إستر هينسليت"، لتصبح ثالث لاعبة كورية تفوز ببطولة في هذا الموسم، إلى جانب "كيم آريم" و"كيم هيو جو".وقد فازت "ريو" بأول لقب لها في بطولة رابطة لاعبات الغولف المحترفات ضمن بطولة "وول مارت" في شمال غرب أركنساس، في أكتوبر 2023، ولقبها الثاني في بطولة "إف إم" في سبتمبر الماضي.