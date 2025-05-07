الطلاب الكوريون يحققون نتائج دراسية متقدمة ويتراجعون في المهارات الاجتماعية

اتضح أن طلاب المدارس الإعدادية في كوريا الجنوبية من بين أفضل الطلاب من حيث الأداء الدراسي من بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنهم جاؤوا في مرتبة متأخرة من حيث المهارات الاجتماعية والترفيه.جاء ذلك في تقرير صادر عن المعهد الكوري لتطوير التعليم، الذي تضمن تحليلا لبيانات عام 2022 من برنامج التقييم الدولي للطلاب، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.واحتل الطلاب الكوريون المرتبة الثانية في الرياضيات والعلوم، والثالثة في القراءة، من بين 37 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنهم احتلوا المرتبة 36 في العلاقات مع الأقران، والمرتبة 33 في الاستقلالية، كما سجلوا أيضا نتائج منخفضة في المرونة العاطفية والاستمتاع بالحياة اليومية.وأوصى التقرير بتعزيز تعليم العلوم الإنسانية والفنون الحرة لدعم النمو الاجتماعي والعاطفي للطلاب الكوريين من خلال تعزيز التفكير النقدي والإبداع وتكوين الهوية.