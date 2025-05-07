ارتفاع الأسعار يُقلل الإنفاق على البقالة والمطاعم في كوريا

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أوضح تقرير إحصائي أن الأسر في كوريا الجنوبية صارت تقلل الإنفاق على مشتريات البقالة وتناول الطعام في الخارج منذ أكثر من عامين.وقال التقرير الصادر عن هيئة الإحصاءات الكورية أن كلا من مؤشر مبيعات التجزئة للأغذية والمشروبات ومؤشر إنتاج المطاعم، قد شهدا انخفاضا مضطردا منذ عام 2023، وهي المرة الأولى منذ عام 2006، عندما بدأ جمع هذه البيانات، التي ينخفض فيها الإنفاق على البقالة وتناول الطعام في الخارج في آنٍ واحد.وأرجع مسؤول حكومي انخفاض استهلاك الغذاء إلى ارتفاع الأسعار، وأضاف أن تغير عادات المستهلكين، مثل اختيار بدائل أرخص، قد يكون له دورٌ أيضا.وأشار التقرير إلى أن أسعار المنتجات الطازجة ارتفعت بشدة بسبب الأحوال الجوية غير العادية، بينما أدى الارتفاع الحاد في أسعار الصرف إلى ارتفاع تكاليف الأغذية المصنعة وتناول الطعام في الخارج.