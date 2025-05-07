ترامب يُعلن عن رسوم جمركية على واردات الأدوية خلال الأسبوعين القادمين

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صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيعلن خلال الأسبوعين القادمين عن رسوم جمركية على واردات بلاده من الأدوية.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب إنه يُخطط لإعلان مهم الأسبوع القادم بشأن أسعار الأدوية، مُدّعيا أن دولا أخرى عاملت الولايات المتحدة بشكل غير عادل.وقد وقّع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يُوجّه إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لتقليص الوقت المُستغرق للموافقة على مصانع الأدوية في البلاد، كما يُوجّه الأمر وكالة حماية البيئة لتسريع بناء مثل هذه المنشآت.وفي محاولة واضحة لتشجيع التصنيع المحلي، أمرت إدارة ترامب الشهر الماضي بإجراء تحقيقات في مدى تأثير الاعتماد على واردات الأدوية وأشباه الموصلات على الأمن القومي الأمريكي.