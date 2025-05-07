الفاتيكان تبدأ اجتماعا مغلقا لانتخاب بابا جديد اليوم الأربعاء

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من المُقرر أن تبدأ الفاتيكان اجتماعا مغلقا اليوم الأربعاء لانتخاب بابا جديد خلفا للبابا فرانسيس، بحضور 133 كاردينالا من جميع أنحاء العالم.وفي تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال الكاردينال "جان بول فيسكو"، بطريرك الجزائر، إنه تم البدء في تشكيل مجمع الكرادلة، وأن هناك العديد من المرشحين المؤهلين لمنصب البابا القادم. وبينما أفادت التقارير بأن الكرادلة أجروا مناقشات غير رسمية حول الصفات التي يبحثون عنها في البابا القادم، صرّح المتحدث باسم الفاتيكان بوجود قلق بالغ إزاء الانقسامات داخل الكنيسة الكاثوليكية.وسوف يُعزل الكرادلة الـ133 من 70 دولة تماما عن العالم الخارجي، دون إمكانية الوصول إلى الأجهزة الإلكترونية، وسيبدؤون التصويت في كنيسة "سيستين" في الفاتيكان اليوم الأربعاء حتى انتخاب بابا جديد بأغلبية الثلثين.يُذكر أن انتخاب بابا جديد للفاتيكان يستغرق ثلاثة أيام في المتوسط منذ القرن العشرين، وقد انتُخب البابا فرنسيس، الذي توفي يوم 21 أبريل الماضي، في غضون يومين فقط، في عام 2013.