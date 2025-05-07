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السياسية

سيول تؤكد لواشنطن أن الأدوية الكورية تُسهم في استقرار سلسلة التوريد الأمريكية

Write: 2025-05-07 10:53:46

سيول تؤكد لواشنطن أن الأدوية الكورية تُسهم في استقرار سلسلة التوريد الأمريكية

Photo : YONHAP News

قدّمت حكومة كوريا الجنوبية رأيا رسميا إلى الولايات المتحدة مفاده أن الواردات الأمريكية من الأدوية الكورية تُسهم في استقرار سلسلة التوريد الأمريكية وتُحسّن وصول المرضى إلى الأدوية.
جاء ذلك ردا على تحقيقٍ أمنيٍّ أجرته وزارة التجارة الأمريكية بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، والذي قد يُؤدي إلى فرض رسومٍ جمركيةٍ على الأدوية المُصنّعة في الخارج.
وصرحت وزارة الصحة الكورية أمس الثلاثاء بأن الحكومة أكّدت على أن الأدوية الكورية لا تُشكّل تهديدا للأمن القومي الأمريكي، بل تُساعد الولايات المتحدة على تنويع إنتاجها، لا سيما من خلال دعم شركات الأدوية الأمريكية من قِبل هيئات التطوير والتصنيع في كوريا الجنوبية.
كما أشارت الحكومة الكورية إلى الجهود المشتركة خلال جائحة كورونا كدليلٍ على قيمة التحالف في تعزيز الأمن الصحي.
وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت الحكومة الكورية تعزيز التعاون لتعظيم المنافع المتبادلة وتحسين الوصول إلى الأدوية الأساسية.

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