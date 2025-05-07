الحكومة الكورية تقترض مبلغا قياسيا من البنك المركزي

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اقترضت الحكومة الكورية الجنوبية مبلغا قياسيا قدره 71 تريليون وون من البنك المركزي الكوري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. واتضح أن الحكومة الكورية اقترضت وسددت ما يقرب من 71 تريليون وون من البنك المركزي في الفترة بين يناير وأبريل من هذا العام لتغطية عجز الميزانية.ووفقا لبيانات قدمها البنك المركزي إلى النائب البرلماني "يانغ بو نام" عضو لجنة الإدارة العامة والأمن في البرلمان، وصل المبلغ التراكمي إلى 70.77 تريليون وون، أي ما يعادل حوالي 50.77 مليار دولار أمريكي، حتى نهاية أبريل. ويعد هذا الرقم هو الأكبر منذ بدء تتبع البيانات ذات الصلة في عام 2011، متجاوزا الرقم القياسي المسجل في العام الماضي والبالغ 60 تريليون وون خلال نفس الفترة. كما يزيد هذا الرقم بحوالي 2.77 ضعف المبلغ المقترض خلال نفس الفترة من عام 2020، عندما اضطرت الحكومة لتوفير نفقات عاجلة بسبب جائحة كورونا.ورغم الاقتراض المكثف، سددت الحكومة للبنك كامل المبلغ المستحق عليها وهو 75.7 تريليون وون، والذي يشمل 5 تريليونات وون مُرحّلة من العام الماضي.وصرح مسؤول في وزارة المالية بأن الاقتراض كان أداة مالية قياسية لمعالجة عدم التوافق الزمني بين الإيرادات والنفقات، وأضاف أن الحكومة التزمت بحدودها، وأن مقارنة أرقام الاقتراض التراكمية غير مناسبة.