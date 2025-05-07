محكمة تشيكية تمنع توقيع اتفاقية محطة الطاقة النووية مع كوريا

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منعت محكمة في جمهورية التشيك شركة الطاقة الوطنية من توقيع اتفاقية مع شركة الطاقة الكهرومائية والنووية الكورية الجنوبية، لبناء مفاعلين نوويين في تلك الدولة الأوربية.وأصدرت محكمة "برنو" الإقليمية هذا الحكم الاستباقي أمس الثلاثاء، قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتوقيع شركة كوريا للطاقة المائية والنووية للعقد مع شركة "إليكترارنا دوكوفاني 2" وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الرئيسية في جمهورية التشيك.وقالت المحكمة في بيان أصدرته في هذا الشأن إنه لا يمكن توقيع الاتفاقية إلا بعد البت في الشكوى المقدمة من شركة "إي دي إف" الفرنسية، صاحبة العرض الخاسر. وأضافت أنه في حالة توقيع الاتفاقية، ستفقد الشركة الفرنسية، صاحبة العرض الخاسر، فرصتها في المنافسة على العقد نهائيا حتى لو حكمت المحكمة لصالحها لاحقا.وقد فازت شركة كوريا للطاقة المائية والنووية بالعقد في يوليو من العام الماضي بعد تفوقها على شركة "إي دي إف" الفرنسية في المناقصة، لكن "إي دي إف" رفعت شكوى الأسبوع الماضي ضد المكتب التشيكي لحماية المنافسة بعد أن رفضت الهيئة التنظيمية استئنافها في القضية.