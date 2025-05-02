سيول تطلب من واشنطن وقتا كافيا لمحادثات التعريفات الجمركية نظرا للانتخابات

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طلب وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" من الولايات المتحدة إتاحة وقت كافٍ لمحادثات التعريفات الجمركية الثنائية مع الوضع في الاعتبار الانتخابات الرئاسية الكورية في 3 يونيو.ووفقا لوزارة الخارجية في سيول أمس الثلاثاء، قدم الوزير "تشو" هذا الطلب خلال مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي "ماركو روبيو" مساء أمس، حيث اقترح أيضا تعزيز التحالف القائم على موقف دفاعي مشترك قوي ضد كوريا الشمالية، والتعاون الوثيق لاستكشاف حلول مربحة للجانبين بعد المشاورات الأخيرة بشأن التعريفات الجمركية بين السلطات التجارية في البلدين.وطلب تشو من الولايات المتحدة مراعاة وضع كوريا الجنوبية كحليف لها في محادثات التجارة الثنائية، بالإضافة إلى اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، بينما قال روبيو إنه سيتعاون بنشاط في هذا الشأن.كما طلب تشو من روبيو ضمان إجراء مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس كوريا الجنوبية الجديد فور انتهاء الانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو.وقالت الوزارة إن روبيو أكد مجددا أن ترامب يُقدّر العلاقات والتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.