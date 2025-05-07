مجلس الأمن الدولي يجتمع الأربعاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية ومنع الانتشار

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سيعقد مجلس الأمن الدولي جلسة اليوم الأربعاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وقضايا منع الانتشار.وأعلنت الأمانة العامة للأمم المتحدة أن مجلس الأمن سيعقد اجتماعا بعد ظهر الأربعاء بناء على طلب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والدانمارك وبنما وسلوفينيا، ومن المتوقع أن يتناول الاجتماع المُخطط له إجراءات مواجهة انتهاكات كوريا الشمالية المستمرة لقرارات مجلس الأمن، بالإضافة إلى العقوبات المفروضة عليها بعد حل لجنة مراقبة تابعة للأمم المتحدة قبل عام.وقد انتقدت كوريا الجنوبية والدول الغربية روسيا لاستخدامها حق النقض، فيتو، ضد تمديد ولاية لجنة الخبراء، معتبرة أن هذه خطوة مُتعمدة لإخفاء التعاون العسكري بين موسكو وبيونغ يانغ.وفي أكتوبر من العام الماضي، أنشأت كوريا الجنوبية وعشر دول أخرى فريق لمراقبة العقوبات متعدد الأطراف، لكي يحل محل لجنة خبراء الأمم المتحدة، ومن المقرر إصدار تقريره الأول قريبا.