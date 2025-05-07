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السياسية

مسؤول بمستوى سفير يمثل كوريا الشمالية في عرض يوم النصر العسكري الروسي

Write: 2025-05-07 10:57:31

مسؤول بمستوى سفير يمثل كوريا الشمالية في عرض يوم النصر العسكري الروسي

Photo : YONHAP News

أعلنت روسيا أمس الثلاثاء أن مسؤولا بمستوى سفير سوف يمثل كوريا الشمالية في العرض العسكري الضخم المقرر إقامته يوم الجمعة في موسكو، ضمن احتفالات روسيا بيوم النصر في الحرب العالمية الثانية.
ووفقا لوكالة تاس الروسية للأنباء أمس، كشف مستشار الكرملين للسياسات الخارجية "يوري أوشاكوف"، عن هذه المعلومات خلال مؤتمر صحفي حول الاحتفالات بالذكرى الثمانين ليوم النصر، حيث قال إن القوات الكورية الشمالية، التي تأكد في أبريل مشاركتها في القتال إلى جانب روسيا ضد القوات الأوكرانية، لن تشارك في ذلك العرض.
وأضاف المسؤول الرئاسي الروسي أن 29 من قادة العالم، بمن فيهم الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، سوف يحضرون فعاليات يوم النصر، وأن شي سيعقد قمة مع الرئيس الروسي يوم الخميس.
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