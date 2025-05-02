الحكومة الكورية تتعهد بإتمام صفقة محطة الطاقة النووية التشيكية في أسرع وقت

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صرح وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري "آن دوك غُن"، بأنه على الرغم من الظروف غير المتوقعة، ستُنجز الحكومة صفقة محطة الطاقة النووية مع جمهورية التشيك في أسرع وقت ممكن.وأدلى الوزير "آن" بهذا التصريح اليوم الأربعاء خلال اجتماع مع الصحفيين لدى وصوله إلى العاصمة التشيكية براغ، بعد أن منعت محكمة في جمهورية التشيك شركة الطاقة الوطنية من توقيع العقد مع شركة كوريا للطاقة الكهرومائية والنووية، لبناء مفاعلين نوويين في الدولة تلك الأوربية.وجاء هذا الحكم قبل يوم واحد من الموعد المقرر لتوقيع شركة شركة كوريا للطاقة المائية والنووية للعقد مع شركة "إليكترارنا دوكوفاني 2"، وهي شركة تابعة لشركة الكهرباء الرئيسية في جمهورية التشيك.وأكد الوزير "آن" على أن تأخير توقيع العقد أمر لا مفر منه، وأنه من المستحيل التنبؤ بما إذا كان هذا التأخير سيستمر لبضعة أيام أو عدة أشهر، لكنه تعهد بدعم الحكومة الكامل لضمان سير الصفقة بسرعة وسلاسة.وقال أيضا إن التوقيع الرسمي على العقد فقط هو الذي تم تأجيله بسبب حكم المحكمة، وأضاف أن جميع الخطوات الأخرى ستمضي وفقا للجدول الزمني المقرر.