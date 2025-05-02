اجتماع وزاري كوري أمريكي في سيول لبحث القضايا التجارية

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قالت الحكومة الكورية إنها ستعقد اجتماعا وزاريا مع الولايات المتحدة في أثناء زيارة رئيس مكتب التمثيل التجاري الأمريكي "جيميسون غرير" لكوريا الجنوبية.وصرح "لي جو هو" القائم بأعمال الرئيس الكوري في اجتماع عقده اليوم الأربعاء لاستراتيجية الأمن الاقتصادي، بأنه من المتوقع أن يُعقد اجتماع وزاري بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة استغلالا لمشاركة "غرير" في اجتماع وزراء تجارة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، المقرر انعقاده في منتصف شهر مايو الجاري في جزيرة جيجو الكورية.وأكد "لي" أنه سيبذل جهودا للتعرف على أولويات الولايات المتحدة في المحادثات التجارية، وذلك من أجل تمكين الحكومة الكورية القادمة من مواصلة المحادثات مع الولايات المتحدة بسلاسة.وأضاف أن الحكومة ستجري محادثات مع الولايات المتحدة من خلال التعاون الوثيق بين الوزارات المعنية تحت قيادة وزير الصناعة.وأكد أيضا على أن الحكومة الكورية ستجري محادثات جادة مع الولايات المتحدة على أساس مبدأ إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية، وبالتواصل مع البرلمان وأفراد الشعب بشفافية وبروح من المسؤولية.