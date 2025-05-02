كيم مون سو وهان دوك سو يعقدان اجتماعا اليوم لتوحيد المرشح الرئاسي للجبهة المحافظة

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سيعقد "كيم مون سو" المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب الحاكم اجتماعا مغلقا اليوم مع "هان دوك سو" المرشح الرئاسي المستقل، لمناقشة قضية تقديم مرشح موحد للجبهة المحافظة في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك على خلفية تفاقم الخلافات داخل حزب قوة الشعب الحاكم بدرجة كبيرة حول هذه القضية.ويأتي عقد هذا الاجتماع بعد 4 أيام من انتخاب "كيم مون سو" رسميا كمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية القادمة، وبالتالي من غير المرجح أن تسير المناقشات بسلاسة بينه وبين المرشح "هان"، رئيس الوزراء السابق.وأعرب "كيم" أمس الثلاثاء عن استيائه من تحركات قيادة الحزب الحاكم، وطالبها بعدم التدخل في قضية توحيد المرشحين، مشددا على أنه سيقود بنفسه عملية توحيد المرشح الرئاسي بصفته المرشح الرسمي للحزب.ورغم عدم طرح أي تغيير في عزمه توحيد مرشح الجبهة المحافظة، رفض "كيم" قبول الجدول الزمني أحادي الجانب الذي طرحته قيادة الحزب بشأن توحيد المرشحين.ومن جهة ثانية، دعا معسكرُ المرشح الرئاسي المستقل "هان دوك سو" المرشحَ "كيم" إلى الإسراع في تنفيذ عملية توحيد المرشحين لتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة.ويجري حزب قوة الشعب الحاكم الذي حدد يوم الحادي عشر من مايو كآخر موعد لتوحيد المرشحين، استطلاعا للرأي على أعضاء الحزب حول توحيد المرشحين اليوم كما هو مخطط له.