كوريا الجنوبية الـ20 في مؤشر التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي

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احتلت كوريا الجنوبية المركز العشرين من بين 193 دولة من حيث الصحة والتعليم ومستوى المعيشة، في المسح الذي أجراه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.ووفقا لتقرير التنمية البشرية لعام 2025 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أمس الثلاثاء، بلغ مؤشر التنمية البشرية لكوريا الجنوبية 0.937 نقطة على أساس عام 2023، مما يضعها في المركز العشرين، بانخفاض درجة واحدة مقارنة بالعام الأسبق.وكان مؤشر التنمية البشرية لكوريا الجنوبية قد بلغ 0.738 نقطة في عام 1990، ثم ظل ينمو بشكل مستمر لتحتل كوريا المركز الثاني عشر في عامي 2010 و2012.وجاءت آيسلند في المرتبة الأولى في مؤشر التنمية البشرية، وتلتها النرويج وسويسرا والدانمارك وألمانيا والسويد وأستراليا وهونغ كونغ وهولندا وبلجيكا.يذكر أن مؤشر التنمية البشرية هو مؤشر مركب يقيّم المستوى العام للتنمية البشرية استنادا على متوسط العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للتعليم المدرسي، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.