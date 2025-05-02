انخفاض سعر صرف الدولار أمام الوون مع التفاؤل بالمفاوضات بين واشنطن وبكين

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مع التوقعات المتفائلة بشأن المفاوضات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، انخفض سعر صرف الدولار أمام الوون الكوري إلى 1379 وون صباح اليوم الأربعاء، مسجلا بذلك أقل مستوياته منذ 6 أشهر بعد أن كان 1374 وونا يوم السادس عشر من شهر نوفمبر من العام الماضي.وقد تجاوز سعر الدولار مستوى 1400 وون بعد فوز "دونالد ترامب" في الانتخابات الرئاسية، ثم شهد ارتفاعا حادا بعد إعلان الرئيس السابق "يون صوك يول" الأحكام العرفية يوم الثالث من ديسمبر من العام الماضي ليقترب من 1500 وون مقابل الدولار الأمريكي الواحد.وجاء الانخفاض الحاد في سعر الصرف نتيجة لظهور تغيرات في الأجواء بين الولايات المتحدة والصين اللتين ظلتا في مواجهة شديدة، حيث لعبت الآمال المتزايدة بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين البلدين دورا حاسما في تراجع سعر صرف الدولار في كوريا الجنوبية.وقد ألمحت الولايات المتحدة والصين الأسبوع الماضي إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق تفاوضي، وأعلن وزير الخزانة الأمريكي "سكوت بيسنت" ونائب رئيس الوزراء الصيني "هي لي فينغ" أنهما سيلتقيان في سويسرا غدا الخميس لبحث القضايا المتعلقة بالحرب التجارية الدائرة بين البلدين.