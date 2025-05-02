كيم جونغ أون يتفقد مصنعا للذخائر

Photo : KBS News

قال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الأربعاء إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" قام بزيارة تفقدية لمصنع ذخائر ينتج قذائف ومعدات عسكرية.وخلال هذه الزيارة، أثنى "كيم" على مصنع الذخائر لتمكنه من زيادة القدرة الإنتاجية إلى أربعة أضعاف متوسط المستوى السنوي، مؤكدا على دوره المحوري في تعزيز القوة القتالية الأساسية للجيش الكوري الشمالي، وتشجيع النضال في جميع مجالات الاقتصاد الشعبي، من أجل استكمال خطة التنمية الاقتصادية الخمسية الوطنية الجاري تنفيذها حاليا.ويرى المراقبون أن زيارة "كيم جونغ أون" لمصنع عسكري وتشديده على أهمية زيادة إنتاج القذائف، تهدف إلى إظهار عزمه على مواصلة دعم روسيا عسكريا من خلال التوسع المستمر في إنتاج القذائف، مع السعي لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية واقتصادية في الوقت نفسه.وكانت وكالة رويترز للأنباء قد نشرت تقريرا في شهر أبريل الماضي قالت فيه إن كوريا الشمالية زودت روسيا بملايين من القذائف والصواريخ منذ شهر سبتمبر من عام 2023.