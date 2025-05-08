إدارة ترامب تعتزم إلغاء القيود على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي في عهد بايدن

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أفادت بعض التقارير بأن إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" تخطط لإلغاء القيود التي فُرضت خلال فترة رئاسة الرئيس السابق "جو بايدن" على تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة.ووفقا لتقرير نشرته وكالة "رويترز" ووسائل إعلام أخرى أمس الأربعاء، كشف متحدث باسم وزارة التجارة الأمريكية عن تلك الخطة، موضحا أن قاعدة "بايدن" للذكاء الاصطناعي معقدة وبيروقراطية بصورة مفرطة، ومن شأنها أن تعيق الابتكار الأمريكي.وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة ستستبدلها بقاعدة أبسط بكثير تطلق العنان للابتكار الأمريكي وتضمن هيمنة أمريكية على الذكاء الاصطناعي.وقالت مصادر أخرى لوكالة "بلومبرغ" الإخبارية إن إدارة "ترامب" لن تطبق قاعدة "بايدن" التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الخميس القادم.وتشير قاعدة "بايدن" إلى إطار عمل لنشر الذكاء الاصطناعي تم وضعه في يناير لتنظيم تدفق التكنولوجيا المتطورة إلى الخارج.ويقسم ذلك الإطارُ العالمَ إلى 3 مستويات، ويطبق قيود تصدير متباينة على رقائق الذكاء الاصطناعي.