توقعات باجتماع آخر بين مرشح الحزب الحاكم ورئيس الوزراء السابق

Photo : YONHAP News

من المتوقع أن يجتمع المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو" مع رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" مرة أخرى اليوم الخميس، بعد أن انتهى اجتماعهما أمس دون إحراز أي تقدم نحو تقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة للانتخابات الرئاسية التي ستعقد يوم 3 يونيو القادم.وبعد فشل المحادثات مباشرة، قال "كيم" في بيان أصدره أمس إنه يقترح عقد اجتماع آخر يوم الخميس مع "هان" من أجل إبقاء النقاش جاريا.وردا على ذلك، قال "لي جونغ هيون" المتحدث باسم "هان"، إنه سيتم تعديل الجدول الزمني بقدر الإمكان لكي يجتمع "هان" مع "كيم" في أقرب وقت ممكن. وأضاف أن "هان" سيطلب تفهما من أولئك الذين حدد بالفعل موعدا للاجتماع معهم اليوم الخميس.وقد التقى "كيم" و"هان" لمدة 75 دقيقة تقريبا بدءا من الساعة السادسة مساء في مطعم في وسط سيول لمناقشة تقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة للانتخابات الرئاسية، لكن الاجتماع انتهى دون اتفاق.