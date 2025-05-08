الحزب الحاكم ينتقد مشروعات القوانين الهادفة لتعليق محاكمات الرؤساء المنتخبين

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دعا حزبُ قوة الشعب الحاكم الحزبَ الديمقراطي المعارض إلى سحب مشروعات القوانين المعدلة لتعليق المحاكمات الجنائية للرؤساء المنتخبين حديثا حتى نهاية فترة ولايتهم، وتخفيف معايير جريمة نشر المعلومات الكاذبة.وفي تجمع حاشد لإدانة خطوة الحزب الديمقراطي أمس الأربعاء، اتهم حزبُ قوة الشعب الحزبَ الديمقراطي بالدفع باتجاه تنفيذ تلك المراجعات من أجل تبرئة مرشحه الرئاسي "لي جيه ميونغ"، الذي يخضع حاليا لعدد من المحاكمات، بما في ذلك محاكمة تتعلق بمعلومات كاذبة.وقال "بارك هيونغ سو" نائب زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم إن هذا التشريع يتم السعي إليه "بوقاحة" لصالح مرشح الحزب الديمقراطي "لي" فقط.وخلال الجلسة العامة للجنة التشريعية والقضائية التي صوتت على مشروع قانون تعليق المحاكمات، قال النائب عن الحزب "بارك جون تيه" ساخرا إن الحزب الديمقراطي قد يطرح أيضا مشروع قانون خاص لتبرئة "لي" من جميع التهم الموجهة إليه.