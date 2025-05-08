مرشح الحزب الديمقراطي يطلب تأجيل جلسات المحاكمات الأخرى إلى ما بعد الانتخابات

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طلب مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة "لي جيه ميونغ" من المحاكم تأجيل جلسات المحاكمات الأخرى الجارية إلى ما بعد انتخابات 3 يونيو، وذلك بعد قرار محكمة الاستئناف بتأجيل إعادة محاكمته بشأن انتهاكه المزعوم لقانون الانتخابات، أمس الأربعاء.وقدم المستشار القانوني لـ"لي" طلبات تأجيل المحاكمة المتعلقة بالفساد المزعوم المرتبط بمشروعات التطوير في مدينة "صونغ نام"، والرشوة من طرف ثالث المتعلقة بنادي كرة القدم في تلك المدينة، ومحاكمة الاستئناف بشأن مزاعم التحريض على شهادة الزور.وقبلت محكمة سيول المركزية، التي كان من المقرر أن تنظر في وقت سابق في قضيتي التطوير في "صونغ نام" ونادي كرة القدم يوم الثلاثاء القادم ويوم 27 مايو، طلب "لي" في وقت لاحق أمس الأربعاء، حيث تم تغيير موعد الجلسة إلى 24 يونيو.ولم تستجب محكمة الاستئناف في سيول، التي حددت جلسة الاستماع الأولى في قضية شهادة الزور في 20 مايو، وكانت تهدف إلى اختتامها بحلول 3 يونيو قبل تحديد موعد الانتخابات.وقالت محكمة الاستئناف في إعلانها عن تأجيل المحاكمة المعادة بسبب الانتهاك المزعوم لقانون الانتخابات إن القرار جاء لضمان حصول "لي" على فرصة عادلة لإجراء حملته الانتخابية وللقضاء على الجدل حول عدالة المحاكمة.