هان دوك سو يتعهد بعدم الترشح إذا فشلت عملية توحيد المرشح عن الجبهة المحافظة

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قال رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو" إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية يوم 3 يونيو إذا فشلت المحادثات بشأن دمج حملته الانتخابية مع حملة مرشح حزب قوة الشعب الحاكم "كيم مون سو".وفي مؤتمر صحفي عقده أمس الأربعاء، قال "هان" إنه لا ينوي التسبب في أي قلق عام في الفترة التي تسبق يوم التصويت.ومن المتوقع أن يسعى رئيس الوزراء السابق إلى التوصل إلى اتفاق مع "كيم" بشأن تقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة للانتخابات الرئاسية، من الآن وحتى يوم الأحد، وهو اليوم الأخير الذي حددته هيئة مراقبة الانتخابات الحكومية لتسجيل المرشحين.وقال "هان" إنه سيشارك في المناقشات حول هذه المسألة دون شروط مسبقة، مؤكدا أنه ترك الأمر بالفعل للحزب لاتخاذ القرار.كما أكد رئيس الوزراء السابق أن هدفه النهائي هو إنعاش الاقتصاد الوطني من خلال تغيير السياسة.وقد اجتمع "هان" و"كيم" لإجراء محادثات في السادسة من مساء أمس الأربعاء دون مشاركة قيادة الحزب، لكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق.