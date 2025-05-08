سيول تكشف الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية أمام اجتماع للأمم المتحدة

Photo : YONHAP News

قال سفير كوريا الجنوبية لدى الأمم المتحدة "هوانغ جون كوك" إن كوريا الشمالية سرّعت من وتيرة أنشطتها غير المشروعة لتعزيز برامجها النووية والصاروخية خلال العام الماضي، منذ حل لجنة خبراء الأمم المتحدة التي كانت تراقب انتهاكاتها للعقوبات.ووجه السفير هوانغ هذه الانتقادات خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقدت أمس الأربعاء لمناقشة قضايا كوريا الشمالية وحظر الانتشار النووي.وقال "هوانغ" إن الأنشطة غير القانونية لكوريا الشمالية تشمل صادرات الفحم وخام الحديد، وعمليات نقل الأسلحة، وسرقة عملات مشفرة بقيمة 1.5 مليار دولار، ونشر عمالها وقواتها في الخارج.وقد عُقدت الجلسة بطلب من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وبريطانيا وبريطانيا وفرنسا والدانمارك وبنما وسلوفينيا، لبحث انتهاكات كوريا الشمالية المستمرة لقرارات مجلس الأمن وللعقوبات، منذ حل لجنة المراقبة التابعة للأمم المتحدة.وتم حل لجنة الخبراء بعد أن استخدمت روسيا حق النقض، فيتو، ضد تمديد ولاية اللجنة في شهر أبريل من العام الماضي.