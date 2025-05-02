مرشح الحزب الحاكم للانتخابات يدعو قيادة الحزب للتخلي عن توحيد المرشحين

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عقد المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب الحاكم في كوريا "كيم مون سو"، مؤتمرا صحفيا طارئا صباح اليوم انتقد فيه بشدة مساعي الحزب لتقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة، ووصف منهج الحزب في هذا السياق بأنه "عملية توحيد إجبارية". وحذر كيم قيادة الحزب من الاستمرار في مساعيها لإزاحته عن الترشح، وقال إنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم تتوقف قيادة الحزب عن تلك المساعي.جاء ذلك بعد أن انتهت المحادثات ذات الصلة بالفشل بين "كيم" والمرشح المستقل "هان دوك سو"، رئيس الوزراء السابق، حيث عقد الجانبان اجتماعا مغلقا مساء أمس الأربعاء استمر لمدة 75 دقيقة، ووجه بعدها اتهامات للآخر بأنه ليست لديه نية للحديث.وفي أعقاب تلك المحادثات، عقد حزب قوة الشعب اجتماعا شاملا لنوابه مساء أمس حيث طرح منهجا لتقديم مرشح موحد عن الجبهة المحافظة يشمل تنظيم مناظرة بين المرشحيْن "كيم" و"هان" اليوم الخميس، وإجراء استطلاع للرأي حول درجة تفضيل كل منهما حتى الغد الجمعة.كما سيتم في نفس الإطار إجراء حملات انتخابية لمدة أسبوع، ثم تنظيم مناظرة يوم 14 من مايو الجاري، وإجراء استطلاع للرأي يومي 15 و16.