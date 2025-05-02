الكاتب الكوري هان بيونغ تشول يفوز بجائزة أستورياس الإسبانية

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صرحت مؤسسة الأميرة "أستورياس" في إسبانيا أمس بأن الكاتب الكوري المقيم في ألمانيا "هان بيونغ تشول" الذي كتب العديد من المؤلفات، قد تم اختياره كفائز بالجائزة لهذا العام في مجال الاتصالات والعلوم الإنسانية.وقالت لجنة التحكيم في منشور على موقعها على الإنترنت إنها اختارت الكاتب هان تقديرا لتميزه في تفسير التحديات في المجتمع التكنولوجي، موضحة أن تحليل هان يتميز بالإنتاجية الكبيرة ويقدم رؤية ثاقبة فيما يتعلق بالعديد من المشاكل الاجتماعية مثل الرقمنة وانعزال الناس. كما أشارت إلى أن نهجه الذكي يلقي الضوء على الظواهر المعقدة في المجتمع الحديث، ويخلق صدى واسعا بين القراء من مختلف الأجيال.الجدير بالذكر أن جائزة أميرة أستورياس تُعرف أيضا باسم "جائزة نوبل الإسبانية" وهي واحدة من الجوائز الأكثر شهرة في أوربا.ويتم اختيار الفائزين كل عام في 8 مجالات، بما في ذلك الفن، والأدب، والعلوم، والرياضة.