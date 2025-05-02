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الدولية

انعقاد الدورة الـ21 للجنة الكورية الأوربية المشتركة

Write: 2025-05-08 14:08:50Update: 2025-05-08 14:55:38

انعقاد الدورة الـ21 للجنة الكورية الأوربية المشتركة

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا  الجنوبية  والاتحاد الأروبي  الدورة  الـ21  للجنة  المشتركة بينهما  أمس  في  العاصمة  البلجيكية بروكسل  حيث  اتفقا  على  تعزيز  التعاون  الاقتصادي والأمني  للتصدي  للأزمات الدولية  المتعددة. 
واتفق الطرفان  على  أهمية  التعاون  بين  الدول  التي  تتخذ  مواقف  متشابهة  في  ظل  تزايد  المخاطر  الجيوسياسية وعدم  استقرار  شبكة  الإمدادات  الدولية، كما  قررا  توسيع  التعاون  السياسي في  مختلف  القضايا بما  في  ذلك  شبكة  الإمدادات للمعادن  الرئيسية  بمناسبة انعقاد  العديد  من  المشاورات  الرئيسية مثل  مشاركة  أمن  المعادن  الرئيسية.
وطلب الجانب  الكوري  بذل  جهود  لضمان  المنافسة  العادلة للشركات  الكورية  فيما  يتعلق  باللوائح التنظيمية  للاتحاد  الأوربي مثل  حماية  الصلب  وآلية  تعديل  حدود  الكربون.
يشار إلى  أن  الاتحاد الأوربي  قام  بتعزيز إجراءات  حماية  الصلب  في  الأول  من  الشهر  الماضي  عقب  تطبيق  التعريفات الجمركية  الأمريكية  على  الصلب  والألمنيوم، مما  أدى  إلى  تخفيض  الكمية التي  يمكن  لدولة ثالثة،  بما  في  ذلك  كوريا،  تصديرها إلى  الاتحاد  الأوربي معفاة  من  الرسوم الجمركية  بحوالي  15%. كما أعلن  أيضا  عن  خطط  لإعداد تدابير  جديدة  لحماية التجارة  لتحل  محل  التدابير  الوقائية التي  من  المقرر أن  تنتهي  في  نهاية  شهر  يونيو  من  العام  القادم.
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