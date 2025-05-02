انعقاد الدورة الـ21 للجنة الكورية الأوربية المشتركة

Photo : YONHAP News

عقدت كوريا الجنوبية والاتحاد الأروبي الدورة الـ21 للجنة المشتركة بينهما أمس في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والأمني للتصدي للأزمات الدولية المتعددة.واتفق الطرفان على أهمية التعاون بين الدول التي تتخذ مواقف متشابهة في ظل تزايد المخاطر الجيوسياسية وعدم استقرار شبكة الإمدادات الدولية، كما قررا توسيع التعاون السياسي في مختلف القضايا بما في ذلك شبكة الإمدادات للمعادن الرئيسية بمناسبة انعقاد العديد من المشاورات الرئيسية مثل مشاركة أمن المعادن الرئيسية.وطلب الجانب الكوري بذل جهود لضمان المنافسة العادلة للشركات الكورية فيما يتعلق باللوائح التنظيمية للاتحاد الأوربي مثل حماية الصلب وآلية تعديل حدود الكربون.يشار إلى أن الاتحاد الأوربي قام بتعزيز إجراءات حماية الصلب في الأول من الشهر الماضي عقب تطبيق التعريفات الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، مما أدى إلى تخفيض الكمية التي يمكن لدولة ثالثة، بما في ذلك كوريا، تصديرها إلى الاتحاد الأوربي معفاة من الرسوم الجمركية بحوالي 15%. كما أعلن أيضا عن خطط لإعداد تدابير جديدة لحماية التجارة لتحل محل التدابير الوقائية التي من المقرر أن تنتهي في نهاية شهر يونيو من العام القادم.