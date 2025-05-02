بدء برنامج الزيارات الليلية لقصر كيونغ بوك الملكي

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صرحت إدارة القصور والمقابر الملكية، التابعة لهيئة التراث الوطني الكوري، بأنها ستبدأ اليوم برنامج الزيارات الليلية لقصر "كيونغ بوك" الملكي في العاصمة سيول.وتجري تلك الزيارات الليلية فيما بين الساعة السابعة وحتى التاسعة والنصف مساء، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بمشاهدة المناظر الليلية في القصر الملكي وهم يتجولون في العديد من المناطق، بما في ذلك بوابة "كوانغ هوا" وبوابة "هيونغ ليه" ومباني "كون جونغ" وسا جونغ" و"كيونغ هوي".وبدءا من يوم 21 من شهر مايو الجاري ولمدة 4 أيام، سيمكن الاستمتاع بالمناظر الليلية في أثناء الاستماع إلى موسيقى البلاط الملكي التي يؤديها فنانون تابعون لمجلس الموسيقى الكورية التقليدية في منطقة مبنى "كون جونغ".كما سيمكن للزوار بدءا من اليوم تفقد مبنى" كيو تيه" الذي يحتفل بالذكرى الثلاثين على ترميمه. يذكر أن هذا المبنى كان يستخدم كمقر لإقامة الملكات خلال عصر مملكة جوسون، وقد تم هدمه خلال فترة الاستعمار الياباني، ثم استعادته وترميمه في عام 1995.وبالإضافة إلى ذلك، سيتم فتح مبنى "كيونغ هوي"، الذي يعتبر مبنى تمثيليا لقصر كيونغ بوك، للزيارة الداخلية من اليوم وحتى نهاية شهر أكتوبر القادم.