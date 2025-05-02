المرشح الرئاسي للحزب المعارض يعقد حوارا مع رؤساء الاتحادات الاقتصادية الكبرى

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اجتمع "لي جيه ميونغ" مرشح الحزب الديمقراطي المعارض للانتخابات الرئاسية، مع قادة الاتحادات الاقتصادية الكورية الخمس اليوم، في إطار حملاته الانتخابية بعد أن تحرر من القيود المتمثلة في المخاطر القضائية نتيجة لتأجيل جدول محاكمته في الاتهامات بانتهاك قانون انتخاب المسؤولين العموميين، إلى ما بعد إجراء الانتخابات الرئاسية.وخلال الاجتماع الذي عقد على شكل جلسة حوارية، التقى بـ"تشيه تيه وون" رئيس شركة "إس كي" للاتصالات ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكورية، حيث أشار إلى أن العصر الذي تقود فيه الحكومةُ الاقتصادَ والصناعة قد انتهى، مؤكدا على دور الشركات ودعم الحكومة.كما قال إنه سيكون من الصعب التغلب على الوضع الصعب حاليا ما لم تثق الحكومة في خبرة وقدرات القطاع الخاص، وتقديم الدعم الحكومي. وحث الشركات على تولي القيادة في صنع محركات نمو جديدة بدلا من أن تكون تابعة في هذا المجال.