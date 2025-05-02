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الاقتصادية

توقعات باقتراب النمو الكوري من الصفر في عام 2040

Write: 2025-05-08 14:12:25Update: 2025-05-08 14:55:52

توقعات باقتراب النمو الكوري من الصفر في عام 2040

Photo : YONHAP News

توقع  تقرير  صادر  عن  معهد  التنمية  الكوري أن  تظل  نسبة  النمو  الكامنة للاقتصاد  الكوري  عند  مستوى  1.5%  بدءا  من  هذا  العام  وحتى  عام  2030،  بعدما  كان  قد  توقع  في  عام  2022  أن  تبلغ  هذه  النسبة 1.9%،  كما  توقع  أن  تستمر  نسبة  النمو  الكامنة  في  الانخفاض  لتبلغ  0.7%  في  أعوام  2030،  ثم  0.1%  في  أعوام  2040، وهو ما يعني اقتراب النمو الكوري من الصفر بعد حوالي 15 عاما فقط. 
وأوضح  التقرير  أن  أهم  أسباب  ذلك  يرجع  إلى  تغير  الهكيل  الديموغرافي في  المجتمع  الكوري، مشيرا  إلى  أن  مساهمة  مدخلات العمالة  في  نسبة  النمو  ستنخفض بدءا  من  عام  2030  نتيجة  لانخفاض  عدد  السكان  وزيادة الشيخوخة.
وأضاف  أنه  تم  تعويض  التباطؤ في  نمو  الإنتاجية منذ  الأزمة  المالية العالمية  من  خلال  زيادة  مدخلات العمالة،  لكنه  صار  من  الصعب  حاليا  توقع  مثل  هذا  التأثير.

وأوصى  التقرير  ببذل  جهود  سريعة  لتحسين  إنتاجية جميع  العناصر،  بما  في  ذلك  الإصلاح  الهيكلي الاقتصادي  والابتكار  الإداري من  أجل  زيادة  نسبة  النمو، مع  إعداد  تدابير لمعالجة  انخفاض  العمالة، مثل  التوازن  بين  العمل  والأسرة، وتشجيع  كبار  السن  على  ممارسة الأنشطة  الاقتصادية.
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