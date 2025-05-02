توقعات باقتراب النمو الكوري من الصفر في عام 2040

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توقع تقرير صادر عن معهد التنمية الكوري أن تظل نسبة النمو الكامنة للاقتصاد الكوري عند مستوى 1.5% بدءا من هذا العام وحتى عام 2030، بعدما كان قد توقع في عام 2022 أن تبلغ هذه النسبة 1.9%، كما توقع أن تستمر نسبة النمو الكامنة في الانخفاض لتبلغ 0.7% في أعوام 2030، ثم 0.1% في أعوام 2040، وهو ما يعني اقتراب النمو الكوري من الصفر بعد حوالي 15 عاما فقط.وأوضح التقرير أن أهم أسباب ذلك يرجع إلى تغير الهكيل الديموغرافي في المجتمع الكوري، مشيرا إلى أن مساهمة مدخلات العمالة في نسبة النمو ستنخفض بدءا من عام 2030 نتيجة لانخفاض عدد السكان وزيادة الشيخوخة.وأضاف أنه تم تعويض التباطؤ في نمو الإنتاجية منذ الأزمة المالية العالمية من خلال زيادة مدخلات العمالة، لكنه صار من الصعب حاليا توقع مثل هذا التأثير.وأوصى التقرير ببذل جهود سريعة لتحسين إنتاجية جميع العناصر، بما في ذلك الإصلاح الهيكلي الاقتصادي والابتكار الإداري من أجل زيادة نسبة النمو، مع إعداد تدابير لمعالجة انخفاض العمالة، مثل التوازن بين العمل والأسرة، وتشجيع كبار السن على ممارسة الأنشطة الاقتصادية.