زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجربة صاروخية ويؤكد على جاهزية القوة النووية

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" تفقد يوم أمس الخميس تدريبات مشتركة على إطلاق صواريخ باليستية ومدفعية بعيدة المدى، ودعا إلى تعزيز القوة النووية الكورية الشمالية بثبات.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن "كيم" أشرف على التجربة أمس، والتي شملت نظاما صاروخيا متعدد الطبقات عيار 600 ملليمتر، وصاروخا باليستيا تكتيكيا من طراز "هوا صونغ بو 11 كا".وأوضح التقرير أن التدريبات استهدفت تعريف الوحدات العسكرية بعمليات الأسلحة.وخلال إشرافه على الاختبار، شدد "كيم" على الحاجة إلى إتقان الاستعداد القتالي العادي للقوة النووية بثبات، وقال إنه يجب الاستمرار في توجيه الجهود نحو التحسين المضطرد لقدرات الضرب الدقيق بعيد المدى وكفاءة أنظمة الأسلحة.وأضاف التقرير أنه قبل الاختبار، كان هناك تفتيش على نظام دفاع نووي أطلقت عليه كوريا الشمالية اسم "الزناد النووي".وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة أمس الخميس إنها رصدت إطلاق عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى من أنواع مختلفة من مدينة "وان سان" الساحلية الشرقية في كوريا الشمالية، فيما بين الساعة 8:10 و9:20 صباحا.