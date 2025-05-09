انتخاب الكاردينال روبرت بريفوست كأول بابا أمريكي للفاتيكان

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تم انتخاب الكاردينال "روبرت فرانسيس بريفوست" ليكون أول بابا للفاتيكان من الولايات المتحدة الأمريكية.وأعلن الكاردينال "دومينيك مامبرتو" عن انتخاب البابا الجديد من الشرفة المركزية لكاتدرائية القديس "بطرس" في الفاتيكان بعد ظهر أمس الخميس، مرددا العبارة اللاتينية: "هابيموس بابام" والتي تعني "لدينا بابا".وبعدها ظهر البابا الجديد البالغ من العمر 69 عاما، والقادم من شيكاغو، في الشرفة حيث قال: "السلام عليكم جميعا"، مخاطبا آلاف الكاثوليك المبتهجين، وقد اختار لنفسه اسم "ليو الرابع عشر".وقد وُلد البابا الجديد في شيكاغو في عام 1955، ورُسّم كاهنا في عام 1982، وعيّنه البابا "فرانسيس" كاردينالا في عام 2023.وأمضى "بريفوست" معظم حياته المهنية كمبشر في "بيرو"، التي يحمل جنسيتها أيضا.