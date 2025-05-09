مكتب تحقيقات الفساد يصادر وثائق في قضية التدخل في وفاة جندي مشاة البحرية

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حصلت هيئة التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين، التي تحقق حاليا في تدخل الرئيس السابق "يون صوك يول" المزعوم في التحقيقات ذات الصلة بوفاة أحد أفراد مشاة البحرية في عام 2023 خلال عملية إنقاذ تحت الأمطار الغزيرة، على أجزاء من الوثائق ذات الصلة خلال مداهمة للمكتب الرئاسي.وأوضحت هيئة التحقيقات أمس الخميس أن عملية التفتيش والمصادرة في مكتب كبير المساعدين الرئاسيين ومكتب مستشار الأمن القومي قد انتهت في حوالي الساعة 4:30 مساء، حيث نقل المكتب الرئاسي طواعية الوثائق المدرجة في مذكرة التفتيش بعد التشاور بين الجانبين.وقد استؤنفت المداهمة صباح الخميس بعد أن الفشل في تنفيذ مذكرة التفتيش أول من أمس.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تتمكن فيها هيئة التحقيقات من إجراء عملية التفتيش، حيث إنه بموجب القانون يتوجب الحصول على إذن من المسؤولين قبل مداهمة المواقع التي تنطوي على أسرار عسكرية ورسمية.وأوضحت الهيئة أن المذكرة تدرج الرئيس السابق "يون" ووزير الدفاع السابق "لي جونغ سوب" كمشتبه بهما بتهمة إساءة استخدام السلطة وعرقلة ممارسة الحق.