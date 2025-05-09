مرشح حزب قوة الشعب يطلب إصدار أمر قضائي لمنع قيادة الحزب من استبداله

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تقدم المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب المحافظ "كيم مون سو" بطلب للحصول على أمر قضائي من المحكمة أمس الخميس لمنع قيادة الحزب من استبداله وفرض الاندماج بين حملته الانتخابية وحملة رئيس الوزراء السابق "هان دوك سو".وخلال ظهوره على قناة "كي بي إس"، قال "كيم" إنه قدم طلبا إلى محكمة منطقة سيول الجنوبية للحصول على أمر قضائي لتأكيد ترشيحه، متهما قيادة الحزب بمحاولة تغيير المرشحين من خلال عقد مؤتمر وطني للحزب.وفي إشارة إلى دستور الحزب، قال "كيم" إنه يملك السلطة على شؤون الحزب منذ اختياره كمرشح له، مؤكدا أنه يجب أن يتخذ القرار بشأن انعقاد المؤتمر الوطني.وادعى "كيم" أن القيادة قد ضغطت عليه للانضمام إلى "هان"، الذي قال إنه لن يترشح للرئاسة إذا فشلت المحادثات بشأن الاندماج بحلول يوم الأحد، وهو اليوم الأخير للتسجيل.ومن ناحية أخرى، زار "كيم" مكتب المرشح الرئاسي لحزب قوة الشعب، الذي تم إنشاؤه في مقر الحزب في يوئيدو في سيول، بعد 5 أيام من فوزه في الانتخابات التمهيدية.