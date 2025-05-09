فشل محادثات اختيار مرشح موحد للجبهة المحافظة

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فشلت المحادثات بين مرشح حزب قوة الشعب "كيم مون سو" والمرشح المستقل المحتمل "هان دوك سو" أمس الخميس لاختيار مرشح موحد للجبهة المحافظة، وذلك بعد ساعة واحدة فقط من انعقادها.وقد بدأ "كيم" و"هان" الجولة الثانية من تلك المحادثات في الساعة 4:30 من بعد ظهر أمس، بعد الجولة الأولى التي عقدت أول من أمس الأربعاء، في محاولة لاختيار مرشح موحد للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 3 يونيو. وفي هذه المرة، اتفق الجانبان مسبقا على فتح المحادثات أمام الجمهور بالكامل.وقد كرر رئيس الوزراء السابق "هان" الدعوة إلى التوحيد بحلول بعد غد الأحد، وهو اليوم الأخير لتسجيل المرشحين، على عكس "كيم" الذي قال إن الاندماج يجب أن يكتمل بحلول الأسبوع القادم.وذكّر "هان" "كيم" بأنه وعد بالاندماج 22 مرة خلال الانتخابات التمهيدية للحزب، مؤكدا أن الوحدة هي رغبة الجمهور، وأنه مستعد لقبول أي وسيلة يطرحها الحزب لتحقيقها.من جانبه، قال "كيم" إنه يدرس الاندماج ولم يرفضه قط، ولكن كان ينبغي على "هان" أن ينضم إلى الحزب قبل إعلان ترشحه للرئاسة.واتهم "كيم" رئيس الوزراء السابق بـ"اتخاذ الطريق السهل" من خلال إعلان الترشح بعد الانتخابات التمهيدية، بينما ردّ "هان" بالقول إنه اضطر للتعامل مع قضية الرسوم الجمركية الأمريكية خلال الانتخابات التمهيدية بصفته الرئيس المؤقت آنذاك، وأكد أنه ينوي الانضمام إلى الحزب بعد اختيار المرشح الموحد.