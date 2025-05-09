مستشار لي جيه ميونغ يجتمع مع كبار مسؤولي البيت الأبيض

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التقى مستشار السياسات الخارجية للمرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي "لي جيه ميونغ" مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض، حيث نقل موقف "لي" بأن هناك حاجة إلى المزيد من الوقت للمفاوضات التجارية الثنائية.ولخّص المستشار "كيم هيون تشونغ" نتائج الاجتماع الذي عُقد أمس الخميس، في تصريحات أدلى بها أمام البيت الأبيض في واشنطن.وفيما يتعلق بالمحادثات حول الرسوم الجمركية وغيرها من القضايا، قال وزير التجارة السابق إنه أخبر الجانب الأمريكي بأنه في ضوء اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين، يجب على الجانبين العمل معا لصياغة حل يمكن لكوريا الجنوبية قبوله.وقال "كيم" إنه أكد في الاجتماع على أهمية التحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والحاجة إلى تعزيز كل من التحالف الثنائي والتحالف الثلاثي مع اليابان.وقال "كيم" أيضا إن الجانبين ناقشا قضايا كوريا الشمالية، وأن الولايات المتحدة أدانت إطلاق كوريا الشمالية الأخير لصواريخ باليستية.وأضاف أنه أوضح للجانب الأمريكي السياسات الأمنية والخارجية لكوريا الجنوبية واستمع إلى ما تتوقعه الولايات المتحدة من كوريا الجنوبية، مؤكدا على أن الحوار سار جيدا وكان فرصة لتبادل الفهم الكامل بين الجانبين.