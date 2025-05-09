ترامب يعلن عن التوصل إلى اتفاق تجاري مع المملكة المتحدة

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وقعت الولايات المتحدة وبريطانيا اتفاقا تجاريا، وهو أول اتفاق من نوعه منذ إعلان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" عن فرض رسوم جمركية شاملة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام.وأعلن "ترامب" في البيت الأبيض أمس الخميس عما وصفه بـ"اتفاق مبهر" مع المملكة المتحدة، بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء البريطاني "كير ستارمر".وسوف يؤدي الاتفاق إلى تخفيض الرسوم الجمركية على واردات السيارات بنسبة 25% إلى 10% لأول 100 ألف سيارة بريطانية يتم استيرادها إلى الولايات المتحدة كل عام، كما سيفتح الاتفاق السوق البريطانية أمام الإيثانول الأمريكي ولحوم الأبقار والمنتجات الزراعية والآلات الأمريكية.ومع ذلك، ستظل الرسوم المتبادلة الأساسية البالغة 10% سارية على معظم واردات المملكة المتحدة.وقالت الحكومة البريطانية إن الرسوم الجمركية البالغة 25% المفروضة حاليا على صادرات الصلب والألومنيوم البريطانية إلى الولايات المتحدة سيتم إلغاؤها بموجب هذا الاتفاق.