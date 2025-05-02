كوريا الجنوبية تسجل فائضا في الحساب الجاري لـ23 شهرا متتالية

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سجلت كوريا الجنوبية فائضا في الحساب الجاري في شهر مارس الماضي، للشهر الـ23 على التوالي.ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 9.14 مليار دولار في مارس، بزيادة مقدارها 2 مليار دولار مقارنة بالشهر الأسبق، وبزيادة مقدارها 2.2 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبهذا بلغ إجمالي فائض الحساب الجاري الكوري خلال الربع الأول من هذا العام 19.26 مليار دولار، بزيادة مقدارها 2.78 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن الفائض التجاري الكوري بلغ 8.49 مليار دولار في مارس، بزيادة مقدارها 310 ملايين دولار مقارنة بشهر فبراير، و100 مليون دولار مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.وبلغت قيمة الصادرات الكورية في مارس 59.31 مليار دولار، بزيادة نسبتها 2.2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وذلك بفضل زيادة قيمة الصادرات من أشباه الموصلات وأجهزة الكمبيوتر والأدوية والسيارات.وحسب الدول، ارتفعت قيمة الصادرات الكورية إلى دول جنوب شرق أسيا ودول الاتحاد الأوربي، بينما انخفضت إلى الصين.أما قيمة الواردات الكورية في مارس فزادت بنسبة 2.3% لتصل إلى 50.82 مليار دولار.