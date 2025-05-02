خبراء يقترحون رسميا رفع سن الشيخوخة إلى 70 عاما

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اقترحت المنظمات المعنية ذات الصلة بشؤون المسنين وعدد من الخبراء الأكاديميين، رفع سن تصنيف الشيخوجة من 65 عاما حاليا إلى 70 عاما، على مراحل.وقد قامت الحكومة الكورية بتشكيل لجنة من الخبراء في شهر فبراير الماضي لمناقشة القضايا المتعلقة برفع سن الشيخوخة، وكشفت عن مقترح اجتماعي بشأن معيار سن الشيخوخة بعدعقد 6 اجتماعات للجنة.وأكد الخبراء على ضرورة تعديل معيار سن الشيخوخة من أجل استدامة نظام الرفاهية والتعايش بين الأجيال، مشيرين إلى أن المجتمع الكوري شهد تغيرات كبيرة منذ سن قانون رفاهية كبار السن قبل 44 عاما، والذي يحدد سن الشيخوخة بـ65 عاما.وقالوا إنهم توصلوا إلى أن السن المناسب للشيخوخة هو 70 عاما، مراعاة للهيكل السكاني الحالي، والحالة الصحية، والإدراك الاجتماعي.واقترحوا رفع سن الاستفادة من أنظمة الامتيازات لكبار السن، بما في ذلك الركوب المجاني لمترو الأنفاق، ورفع سن الاشتراك في المعاشات وسن استحقاق صرفها.