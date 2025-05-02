حزب قوة الشعب الحاكم يعقد اجتماعا لجميع نوابه البرلمانيين لمناقشة اختيار مرشح موحد

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يشهد حزب قوة الشعب الحاكم مواجهة شديدة بين قيادته وبين مرشحه الرئاسي "كيم مون سو" بشأن اختيار مرشح موحد للجبهة المحافظة، فيما لم يتبق سوى يوم واحد على بدء تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.وعقد الحزب الحاكم اجتماعا اليوم الجمعة لجميع نوابه البرلمانيين لمناقشة هذه القضية بعد أن فشلت المحادثات بين مرشح الحزب "كيم مون سو" والمرشح المستقل المحتمل "هان دوك سو" أمس الخميس.وحضر "كيم" الاجتماع للمرة الأولى منذ أن تم اختياره مرشحا للحزب للانتخابات الرئاسية القادمة.وقد عقد الاجتماع خلف أبواب مغلقة، ويبدو أن المرشح "كيم" أكد خلاله مجددا على خارطة الطريق التي عرضها بشأن توحيد الترشيحات للجبهة المحافظة.ومن جانبه، دعا زعيم التكتل البرلماني لحزب قوة الشعب الحاكم "كوان صونغ دونغ" المرشح "كيم" إلى اتخاذ قرار وفقا لإرادة أعضاء الحزب بشأن اختيار مرشح موحد قبل يوم الحادي عشر من مايو، الذي سيبدأ فيه تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية.ومن المتوقع أن يتم الكشف في وقت لاحق من اليوم، عن نتائج استطلاع للرأي سيجريه الحزب الحاكم على أعضاء الحزب والمواطنين بشأن اختيار مرشح رئاسي نهائي للحزب الحاكم من بين "كيم مون سو" و"هان دوك سو".